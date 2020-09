NASA deve enviar primeira mulher ao solo da Lua em 2024

A NASA anunciou formalmente detalhes do Plano Artemis, que levará astronautas ao solo da Lua pela primeira vez, desde 1972. O documento cita um custo (parcial) de US$ 28 bilhões, cuja liberação ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. A missão será responsável por levar a primeira mulher ao solo lunar em toda a história.

A agência espacial americana informou que os US$ 28 bilhões se referem aos custos associados para os próximos quatro anos do programa Artemis, incluindo o que resta para o financiamento da espaçonave Orion e do foguete Space Launch System (SLS), além do sistema de pouso, os trajes espaciais e todos o restante dos equipamentos.

Aparentemente, a missão será bem mais barata que o programa Apollo das décadas de 1960 e 1970, que custou US$ 250 bilhões (valor corrigido para os dias atuais).

NASA pretende enviar seres humanos à Lua 52 anos após a missão de 1972.Fonte: Pixabay/Reprodução

Por enquanto, o primeiro passo é conseguir a liberação dos US$ 3,2 bilhões iniciais, necessários para construir o sistema de pouso humano até 2021. No momento, a Câmara dos Representantes já aprovou um projeto de lei, alocando US$ 600 milhões para o módulo lunar.

Primeira mulher na Lua

Nesta próxima missão tripulada à Lua, a agência quer levar a primeira mulher para o solo de nosso satélite natural. Para isso, alguém que já está no corpo de astronautas, e que possui experiência, deverá ser escolhida.

Em meados do ano passado, havia 12 astronautas do sexo feminino em atividade. No início deste ano, outras cinco novas astronautas mulheres completaram o treinamento. Mas isso não determina, necessariamente, que elas estão aptas para a missão de 2024.

Etapas do Plano Artemis

O Plano Artemis foi dividido em três missões: