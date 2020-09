NASA lança gêmeo do Perseverance para ajudar a missão de Marte

O Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA iniciou na última sexta-feira (4) a fase de testes do rover Operational Perseverance Twin for Integration of Mechanisms and Instruments Sent to Mars (OPTIMISM), considerado um robô “gêmeo” do Perseverance. Porém, ao contrário desse último, que explorará Marte, o novo veículo atuará na Terra para simular condições de enfrentamento no planeta vermelho.

O rover foi desenvolvido sob condições similares a do original quanto à estrutura, aos sistemas, à mobilidade e ao tamanho. Assim, servirá de teste para possivelmente encontrar problemas originados na paisagem marciana, criando oportunidade para engenheiros e condutores analisarem sua capacidade em evitar obstáculos e obter sucesso durante a missão.

“O lema da equipe de teste do Mars 2020 Perseverance é ‘nenhum otimismo permitido’. Por isso, batizamos o rover de OPTIMISM para nos lembrar do trabalho que temos que fazer para verificar totalmente o sistema. Nosso trabalho é encontrar problemas, não apenas esperar que as atividades funcionem”, comentou Matt Stumbo, líder do time do JPL, em comunicado da agência.

Rover OPTIMISMFonte: NASA/Reprodução

“À medida que resolvemos adversidades, ganhamos confiança nas capacidades do Perseverance e em nossa operação. A missão estará bem equipada para nos ensinar o que é necessário para ter sucesso em Marte”, ele finalizou.

A versão terrestre do veículo espacial começou a fazer percursos no Mars Yard, em Pasadena (Califórnia), local projetado para replicar a natureza de Marte e conhecido por ser uma espécie de “berço” para diferentes protótipos robóticos. Até agora, ele passou por testes de direção em superfícies lisas e partirá para um terreno irregular, com rochas e encostas.

“A equipe de mobilidade da Perseverance anseia para finalmente levar nosso rover de teste a áreas externas. Esse é o robô que mais se aproxima de simular as operações reais que o Perseverance experimentará, então ele será especialmente divertido de se trabalhar”, disse Anais Zarifian, engenheira do laboratório.

Primeiros testes do novo veículo.Fonte: NASA/Reprodução

No início de 2021, o OPTIMISM será equipado com os mesmos instrumentos científicos, recurso de coleta de amostras de rochas e solo, além de câmeras e programação do Perseverance. Ao experimentar o rover na Terra em um cenário desse tipo, os engenheiros poderão também incluir atualizações no modelo original durante sua viagem ao espaço e quando pousar em Marte, caso algum imprevisto aconteça.

Lançado em julho deste ano, o rover Perseverance tem aterrissagem prevista para 18 de fevereiro de 2021. Considerada a primeira missão astrobiológica da NASA, terá como objetivo procurar sinais de vida microbiana antiga em Marte e coletar as primeiras amostras do planeta para o posterior estudo na Terra.