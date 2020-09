Natasha leva pé na bunda e surta com segredo de ex-marido · .

Prestes a deixar o país e quase largando a própria filha no Brasil, Natasha (Lavínia Vlasak) surtará ao descobrir segredos do marido e levar um pé na bunda em Totalmente Demais. A modelo revelará para Arthur (Fabio Assunção) que Steve estava tendo um caso com o personal trainer dele, um cubano fã de Lady Gaga, na novela das sete da Globo.

Aos prantos, a mãe de Jojô (Giovanna Rispoli) chegará desolada no apartamento do bon vivant para avisar que não vai mais morar com o empresário em Miami e será acolhida por Cida (Guida Vianna). “Água com adoçante! Acalma e não engorda!”, dirá a empregada de Arthur, entregando um copo para a madame. “Obrigada, Cida. Olha como é que eu tô”, dirá ela, com a mão trêmula.

“Eu achei que você tivesse indo pra Miami, já tava com as malas prontas”, indagará o galã, confuso. “E tava, né? Até o Steve me trocar por outra pessoa”, confessará Natasha. Maurice (Reginaldo Faria) e Stelinha (Glória Menezes) estarão presentes e observarão atentos ao drama da socialite. “Pessoa? Significa…”, vai sugerir o ex-sogro.

“Absurdo! O cara trair você. Um horror”, opinará o ex-namorado de Eliza (Marina Ruy Barbosa), na maior cara de pau. “Deixa de ser cínico, Arthur. Você mesmo cansou de fazer a mesma coisa, tá? Ai, desculpa, Jojô, eu não devia estar falando essas coisas na sua frente, minha filha. Mas é verdade, vai!”, falará a corna experiente. “Mas você conhece a periguete?”, perguntará a faxineira.

“Conheço, é o personal trainer dele, um cubano chamado Alejandro”, amargará a ex-modelo, chocando a todos. “Sabia, ‘pessoa’…”, sussurrará o galanteador da terceira idade. “Peraí, aquele que só tocava Lady Gaga na hora da malhação?”, lembrará a herdeira. “Ai, minha filha, você é tão menina, eu não devia tá falando essas coisas”, constatará Natasha.

“Relaxa, mãe. Se você soubesse o que os pais dos meus amigos do colégio aprontam”, avisará a adolescente. Questionada pelo dono da Excalibur sobre o que a família pode fazer para ajudá-la, a nova solteira do pedaço responderá que nada adiantará no momento. “Mas você é tão bonita, experiente, não notou nada de diferente?”, perguntará Stelinha.

“Não, ele sempre foi tão atencioso, sempre tão sensível, adorava ir ao shopping comigo, dar palpite nas minhas roupas”, listará a ex-jurada do concurso Garota Totalmente Demais. “E a senhora nunca desconfiou?”, ironizará Cida. “Não! Eu quase me separei da minha filha por causa daquele, daquela coisa…”, explodirá ela, tentando se conter por causa da presença de Jojô.

“Eu não sou criança, mãe, pode xingar!”, consolará a ex-rebelde sem causa nas cenas que vão ao ar a partir de 19 de setembro na reprise de Totalmente Demais, novela exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016.

Atualmente, a Globo reprisa a novela das sete desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia da Covid-19. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução