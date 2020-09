Nazista, Dionísio maltrata criança negra e se estrepa; saiba por quê · .

Dionísio (Sérgio Mamberti) deixará para trás o disfarce de bonachão em Flor do Caribe. O avô de Alberto (Igor Rickli) maltratará William (Renzo Aprouch) e proibirá o menino de brincar com seu bisneto Samuca (Vitor Figueiredo) apenas por ser negro. Ele, no entanto, levará uma bordoada de Quirino (Ailton Graça) na novela das seis.

O empresário, na verdade, nunca foi flor que se cheire na novela escrita por Walther Negrão. Ele é o carrasco nazista responsável por mandar os pais de Samuel (Juca de Oliveira) para a morte nos campos de concentração em cenas que chocaram o público na estreia da trama.

O ancião mostrará as suas garras mais uma vez ao encontrar o filho de Ester (Grazi Massafera) e o amigo brincando com a medalha que ganhou do próprio Adolf Hitler (1889-1945) durante a 2ª Guerra Mundial (1939-1945). Ele escorraçará o irmão de Juliano (Bruno Gissoni) de sua mansão.

Revoltado, o personagem de Ailton Graça decidirá tirar satisfações com o patrão. “Ei, eu não gosto que entrem no meu escritório sem pedir licença”, reclamará o veterano. “Eu sei bem as coisas que o senhor não gosta, e uma delas é a presença do meu filho em sua casa. Por isso estou aqui. O que o senhor tem contra o William?”, questionará o motorista.

“Quem você pensa que é para falar comigo nesse tom? Está me acusando de racismo? Afinal, eu aturo você trabalhando para mim todos esses anos”, debochará o antagonista de Sérgio Mamberti.

Quirino (Ailton Graça) dá uma lição de vida em patrão racista no folhetim das seis da Globo

Lição de vida

Quirino não cairá nas provocações do milionário. “Exatamente. Eu trabalho para o senhor. Sou seu empregado, e para empregado negro serve. Eu já enfrentei por diversas vezes racismo velado da sua parte, mas meu filho não. Ele é uma criança, eu não vou admitir que ele seja ofendido nem pelo senhor nem por ninguém”, emendará o marido de Doralice (Rita Guedes).

“Como não vai admitir? Você primeiro me acusa de racismo, depois você me faz ameaças. Olha, o seu Deus vai te castigar”, zombará Dionísio. “Deus não vê a cara, mas lê os corações”, filosofará o chofer.

O vendedor de diamantes não dará o braço a torcer. “Me poupe do seu latim, por favor, e saia já. Não entre no meu escritório sem que seja autorizado. Quem dita as regras nessa casa sou eu. E as regras serão mantidas, quer o senhor concorde ou não”, reclamará.

“Então eu vou facilitar as coisas para o senhor. Não vai mais precisar aturar a minha presença. Nem a do meu filho. Para mim acabou, estou tirando o meu time de campo. Antes tarde do que nunca”, bradará Quirino, ao pedir demissão em grande estilo na reprise da Globo.

