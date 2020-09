Neiman Gracie faz o que nem Georges St-Pierre conseguiu, finaliza Jon Fitch e aposenta lenda

Neiman Gracie não tem o sobrenome à toa. Neste sábado, o brasileiro deu mais um show no Bellator. Ele simplesmente não tomou conhecimento de uma das grandes lendas da história do MMA e conseguiu o que nem Georges St-Pierre foi capaz: finalizou Jon Fitch.

O golpe decisivo quase veio logo no primeiro round, mas Fitch mostrou por que é tão difícil enfrentá-lo e defendeu muito bem a todas as investidas do brasileiro no chão.

No segundo round, porém, não teve jeito. Neiman conseguiu agarrar a perna de Fitch e venceu com uma chave de tornozelo já no finalzinho do assalto.

Em 44 lutas na carreira, foi apenas a quarta finalização sofrida por Fitch, um dos melhores da história na luta agarrada do MMA. Curiosamente, porém, a segunda para brasileiros e com uma chave de tornozelo – Rousimar Toquinho o havia pego com o mesmo golpe no WSOF.

Grandes nomes da história não conseguiram finalizá-lo, como Georges St-Pierre em defesa do cinturão do UFC 2008. Nem mesmo Demian Maia foi capaz, em 2013. Ambos venceram “apenas” na decisão dos jurados.

Com 42 anos de idade, porém, Jon Fitch decidiu que era a hora de encerrar a carreira e deixou as luvas no centro do cage circular. Ele se aposenta com 32 triunfos, oito derrotas, dois empates e uma luta sem resultado. E com o título o WSOF no currículo.

Já Neiman volta a vencer. Em junho de 2019, o brasileiro perdeu pela primeira vez na carreira ao ser superado por Rory MacDonald em disputa pelo cinturão dos meio-médios.

Agora o Gracie chega a 10 vitórias e uma derrota no cartel e se coloca de novo na corrida pelo título.