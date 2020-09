Tudo pronto para mais uma noite musical para os internautas de Penedo e de todo o mundo. Estamos falando da live de Tarlles Rosa Negra que acontecerá na noite desta quarta-feira, 30 de setembro, a partir das 20h.

A transmissão ao vivo acontecerá diretamente do auditório do Sindspem e contará também com participações especiais que abrilhantarão ainda mais este evento.

Assista a live no canal oficial do BoaTV no Youtube, ou acesso o link abaixo: