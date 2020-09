Netflix cancela The Big Show Show e Ashley Garcia: Genius in Love

Nesta terça-feira (1º), a Netflix anunciou o cancelamento das séries de comédia The Big Show Show e Ashley Garcia: Genius in Love. Ambas as produções tiveram apenas uma única temporada no streaming.

(Reprodução)Fonte: Netflix

The Big Show Show, que estreou em abril deste ano, contou com Paul Wight em uma versão fictícia dele mesmo. Ele ficou conhecido como o WWE Superstar The Big Show por também atuar como lutador profissional de luta livre.

O elenco ainda contava com Allison Munn, Reylynn Caster, Juliet Donenfeld e Lily Brooks O’Briant. A trama apostava em conflitos familiares muito pertinentes que envolviam o astro e suas filhas.

Já Ashley Garcia: Genius In Love (também conhecida também como O Universo em Expansão de Ashley Garcia) tinha Paulina Chávez no papel principal de uma engenheira de robótica que chamava a atenção das pessoas por ter apenas 15 anos de idade.

Depois que consegue uma chance de trabalhar em uma empresa muito prestigiada, a garota vai morar com seu tio Victor, um jogador de futebol profissional que agora atua como treinador do esporte para alunos do ensino médio. Os conflitos entre eles se mostraram muito divertidos.

(Reprodução)Fonte: Netflix

A série teve sua 1ª temporada dividida em duas partes, mas aparentemente não bateu as metas de audiência do streaming.

Uma boa notícia para os fãs das duas produções é que ambas tiveram episódios especiais de Natal filmados ainda durante o desenvolvimento de suas temporadas iniciais. Dessa forma, em dezembro, muito provavelmente, a Netflix vai disponibilizar esse conteúdo para que os espectadores possam se despedir.