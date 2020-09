Netflix encomenda série sci-fi dos showrunners de Game of Thrones

A Netflix anunciou nesta terça-feira (1) uma encomenda de peso: a adaptação da série dramática The Three-Body Problem aos showrunners de Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, que atuarão como produtores executivos ao lado de Alexander Woo, showrunner da série The Terror.

The Three-Body Problem (O Problema dos Três Corpos, numa tradução livre) é um livro de ficção científica do escritor chinês Liu Cixin. A história fala de um primeiro contato da humanidade com uma civilização alienígena e tenta dar a resposta a uma questão feita pelo físico suíço Leonhard Euler no século XVIII.

Banner do livro de Liu Cixin (Fonte: Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

O Problema dos Três Corpos

Primeiro volume de uma trilogia, o livro foi publicado em 2014 e teve seus direitos de produção e adaptação comprados pela Netflix, que também contratou o autor para o cargo de consultor da nova série, juntamente com o tradutor Ken Liu.

Num press release, Benioff e Weiss se mostraram encantados com a história de Liu Cixin, afirmando ser a série de ficção científica mais ambiciosa que já leram: “Levando os leitores numa jornada dos anos 1960 até o fim dos tempos, da vida no nosso ponto azul claro até as franjas distantes do universo. Esperamos passar os próximos anos das nossas vidas dando vida a este projeto para o público de todo o mundo“.