Netflix está produzindo minissérie sobre vida de Ayrton Senna

De acordo com informações da Variety, a Netflix está desenvolvendo uma minissérie baseada na vida de Ayrton Senna, um dos nomes mais conhecidos da Fórmula 1 até hoje. O atleta, que venceu três vezes o Campeonato Mundial de Fórmula 1, morreu em 1994, aos 34 anos.

Ainda segundo as informações divulgadas, a minissérie deve ter oito episódios e será gravada tanto em português do Brasil, país natal de Ayrton Senna, quanto em inglês. Por enquanto, a previsão é de que a produção seja lançada na plataforma de streaming apenas em 2022.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Mais informações da série sobre Ayrton Senna

A produção deve abordar a vida de Ayrton Senna para além do lado profissional, focando também em sua personalidade e no relacionamento que ele tinha com a família.

Apesar de ter nascido no Brasil, Senna mudou-se para a Inglaterra, onde começou sua carreira. A minissérie mostrará o começo de tudo, mas também o fim trágico que ele teve em Ímola, na Itália, durante o Grand Prix de San Marino. O acidente resultou em sua morte precoce.

Na produção da Netflix, devemos ver o lado mais íntimo de Ayrton Senna, que ficou por muito tempo desconhecido. A estreia deve acontecer em 2022 direto na plataforma de streaming.