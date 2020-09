Netflix pode ter escolhido ator para viver Leon na série Resident Evil

No final de agosto, a Netflix anunciou que a franquia de jogos e filmes Resident Evil ganhará uma série live-action em sua plataforma. Agora, ainda que não oficialmente, podemos ter a confirmação do primeiro ator adicionado ao elenco: Avan Jogia.

Jogia, que esteve no elenco de Zumbilândia: Atire Duas Vezes e recentemente coestrelou a série do Quibi, The Stranger, compartilhou aleatoriamente em seu Instagram várias imagens do personagem Leon Scott Kennedy, o protagonista de vários jogos de Resident Evil.

Seria um sinal ou apenas coincidência?

Confira:

Segundo comunicado oficial da Netflix, Resident Evil contará uma nova história a partir de duas cronologias.

Na primeira, as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker se mudam para New Raccoon City, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a elas no auge da adolescência. Com o passar do tempo, as duas percebem que a selva de pedras é mais do que isso e descobrem que o pai delas pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo.

Já na segunda cronologia, mais de 10 anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros: pessoas e animais infectados pelo T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem a irmã e o pai.

Por enquanto, a escalação do elenco é só um rumor e a Netflix ainda não se pronunciou oficialmente. Estamos no aguardo!