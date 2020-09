Netflix sofre boicotes devido ao polêmico filme Lindinhas

A vida da Netflix não está fácil. Nesta terça-feira (10), uma cena do filme Lindinhas (Cuties), que estreou ontem (9) na plataforma de streaming, viralizou nas redes sociais e revoltou uma parte dos assinantes.

A cena em questão mostra garotas de 11 anos dançando com roupas curtas e chocou os espectadores devido ao teor polêmico.

Veja a cena:

Após o clipe se espalhar, um movimento surgiu no Twitter com a hashtag #CancelNetflix (Cancele a Netflix, em tradução livre), que já está em primeiro lugar nos trending topics dos Estados Unidos.

Até o momento, diversas pessoas já postaram prints confirmando que cancelaram suas contas na Netflix. Tudo em virtude do filme francês.

#CancelNetflix is trending. Keep it up.

— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 10, 2020