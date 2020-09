Neto de Benedito Ruy Barbosa promete remake de Pantanal fiel ao original · .

Bruno Luperi prometeu um remake de Pantanal (1990) fiel ao texto original do avô, Benedito Ruy Barbosa. A nova versão da trama que alcançou sucesso na TV Manchete está prevista para ir ao ar em 2021, na faixa das 21h da Globo. O neto do veterano criou um perfil no Instagram para compartilhar os bastidores do processo de adaptação da novela e aproveitou o espaço para realizar a promessa.

“Muita gente perguntou sobre as mudanças que farei na adaptação de Pantanal, embora se trate de um remake, serei fiel a versão original. Não à toa, o meu processo começa na leitura minuciosa e análise de cada um dos 209 capítulos escritos pelo Benedito”, disse o autor, em uma publicação realizada na quinta-feira (10).

Na imagem, Bruno mostra duas pilhas de roteiros, com os capítulos que já leu e os que ainda faltam. “É natural que algumas situações, hoje, estejam fora de contexto, mas a estrutura dramática é atemporal. Por isso, depois de todos esses anos, o Pantanal segue vivo no imaginário de todos nós”, conclui ele.

Nas redes sociais, atrizes iniciaram uma “guerra virtual” para mostrarem que são “a cara” de Juma Marruá, mulher-onça interpretada por Cristiane Oliveira na versão original. No entanto, segundo o jornalista Flavio Ricco, do R7, Benedito sugeriu à emissora que Vanessa Giácomo interprete a moça selvagem.

O remake ocupará o horário nobre da emissora, e a produção montará uma cidade cenográfica nos Estúdios Globo, onde será criado um cenário com fauna e flora. A jornalista Cristina Padiglione, do F5, informou que a Globo estuda colocar Pantanal às 21h, logo após Um Lugar ao Sol, a substituta de Amor de Mãe. Com isso, ficaria apenas para 2022 a próxima história de João Emanuel Carneiro, Olho por Olho.

