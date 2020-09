Neusa Borges tranquiliza fãs e fala sobre recuperação após cirurgia

Após ser diagnosticada com hérnias de disco, a veterana Neusa Borges, que ficou internada por causa da situação, e ainda precisou colocar um marca-passo, gravou um vídeo para agradecer o carinho que recebeu do público.

“Estou muito bem. Acabo de chegar do hospital, já fiz a revisão que eu iria fazer hoje, já fiz curativo no meu marca-passo, já recebi alta, agora é só fisioterapia e cuidado quando voltar ao trabalho“, afirmou a artista.

“Se Deus quiser que esse marca-passo venha com muitos trabalhos. Muito obrigada a vocês que rezaram por mim e participaram de todo o sofrimento que eu passei“, completou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Neusa Borges grava um vídeo para agradecer o carinho dos seus fãs com a sua saúde. Quando foi hospitalizada em meados de agosto, a atriz também mandou um recado para o público.

“Gente, eu estou muito, muito feliz. Até assustada porque eu nunca soube que a gente, no hospital, a gente ia importar tanto. Eu tenho que agradecer ao pessoal da cardiologia, da neuroclínica, da ortopedia, por tudo que fizeram por mim“, iniciou a famosa.

“Estou muito feliz e espero que a vida, daqui para frente, continue com mais trabalhos se Deus quiser, enfrentando cada vez mais essa pandemia, mas eu estou feliz. Fui muito bem tratada nesse hospital. Muito obrigada mesmo a todas as enfermeiras, todo mundo que cuidou de mim com tanto carinho. Eu estou muito feliz e agradecida a vocês por me trazerem de volta para esse ponto de meu Deus“, finalizou.

Em recuperação, Neuza Borges tranquiliza fãs pic.twitter.com/RvBgC7Z2Bz — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) September 3, 2020