Neymar é expulso, acusa racismo, e PSG perde clássico quente para Olympique de Marselha

O Paris Saint-Germain segue sem vencer no Campeonato Francês 20/21. Neste domingo, em clássico muito quente, o atual campeão perdeu para o Olympique de Marselha por 1 a 0 em pleno Parc des Princes. A partida ficou marcada pelos gritos de Neymar contra o racismo após confusão com o zagueiro Álvaro González.

No segundos finais, após tumulto gigantesco envolvendo jogadores das dua equipes, quatro foram expulsos: Kurzawa e Paredes pelo PSG; Amavi e Benedetto pelo Marselha.

Depois, com ajuda do VAR, o árbitro do clássico ainda viu um tapa de Neymar no zagueiro González, com quem o brasileiro se estranhou durante todo o jogo, e deu vermelho direto ao brasileiro, que saiu de campo esbravejando: “Racista! Racista! Ele é racista, por isso o peguei”

O único gol da vitória visitante no Parc des Princes foi marcado por Florian Thauvin. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Payet cobrou falta, e o meia-atacante, livre no segundo pau, mandou para as redes de Sergio Rico.

Com a vitória no clássico, o Olympique de Marselha pulou para a quinta colocação do Francês, com seis pontos em dois jogos. Já o Paris Saint-Germain, que ainda não somou pontos, entrou na zona de rebaixamento.

PSG 0 x 1 Olympique de Marselha

GOLS: Florian Thauvin (Marselha) aos 31min do 1º tempo

PSG: Rico; Florenzi (Dagba), Kehrer, Kimpembe e Bernat (Kurzawa); Gueye, Herrera (Draxler), Verratti (Paredes); Sarabia, Di María e Neymar. Técnico: Thomas Tuchel

OLYMPIQUE DE MARSELHA: Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Álvaro González e Amavi; Kamara, Rongierm Gueye (Benedetto), Thauvin (Germain) e Payet (Radonjic); Maxime López (Strootman). Técnico: André Villas-Boas

Neymar é durrabo por Pape Gueye durante PSG x Olympique de Marselha FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

17 cartões foram mostrados (5 vermelhos e 12 amarelos)

39 faltas no jogo;

59% de posse de bola do PSG contra 41% do Marselha;

2ª derrota do PSG na competição;

2ª vitória do Marselha

“Racismo não. Racismo aqui, não”

Neymar acabou sendo protagonista em um dos momentos mais intensos do clássico deste domingo.

Aos 37 minutos, o brasileiro reclamou de insultos racistas.

“Racismo não. Racismo aqui, não”, esbravejava o camisa 10 na lateral do campo, enquanto o árbitro Jérôme Brisard tentava apaziguar os ânimos.

Ao mesmo tempo, o zagueiro espanhol Álvaro González, do Marselha, cobrava ajuda do VAR.

Neymar durante PSG x Olympique de Marselha no Parc de Prince FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

As imagens da transmissão não deixam claro em que momento a confusão teve início. Pouco antes dos gritos do brasileiro, o mesmo González havia se estranhado com Di María.

A revolta continua

Depois da partida, a primeira manifestação de Neymar foi pelas redes sociais. E ele não aliviou:

“Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”, postou.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Na sequência, o brasileiro voltou às redes sociais para revelar quais havia sido as ofensas.

“O VAR pegar a minha ‘agressão’ é mole… Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de ‘MONO HIJO DE P***’ (‘macaco filha da p***)… Isso eu quero ver!”, escreveu.

“E aí? Carretilha você me pune, cascudo sou expulso… E eles? E aí?”, questionou.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

A resposta de Álvaro Gonzalez

Também pelo Twitter, o zagueiro do Olympique de Marselha se defendeu. Álvaro negou que tenha usado termos racistas e ainda alfinetou Neymar.

“Não existe lugar para o racismo. Tenho a carreira limpa e com muitos companheiros e amigos no dia a dia”, postou.

“Às vezes, as pessoas tem que aprender a perder e assumir isso em campo”, seguiu.

“Incríveis 3 pontos hoje. Vamos, Olympique! Obrigado, família!”, finalizou.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Classificação

– Olympique de Marselha: 5º lugar, com 6 pontos

– PSG: 17ª colocação, sem pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar o Francês no final de semana que vem: