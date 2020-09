Neymar é punido com suspensão por dois jogos após expulsão polêmica em clássico

Em reunião realizada nesta quarta-feira (16), a comissão disciplinar da LFP (Liga de Futebol Profissional da França) decidiu punir Neymar com dois jogos de suspensão pela expulsão no clássico com o Olympique de Marselha.

No último domingo (13), o camisa 10 do Paris Saint-Germain recebeu o cartão vermelho após agredir o zagueiro Álvaro González. Ainda em campo, e depois nas redes sociais, Neymar alegou que Álvaro González o ofendeu com insultos racistas.

O zagueiro teria xingado o brasileiro de “macaco filho da p…” ainda no primeiro tempo. Na hora, Neymar se dirigiu ao quarto árbitro e ao juiz para acusar as ofensas raciais. No segundo tempo, deu um tapa em Álvaro, foi expulso e deixou o campo protestando novamente alegando ter sido vítima de racismo.

Neymar e Álvaro González durante Paris Saint-Germain x Olympique de Marselha Getty

Após o jogo, Neymar usou suas redes sociais para pedir uma punição para o espanhol e se manifestou de forma veemente sobre o assunto, sendo apoiado pelo PSG. J[á o Olympique de Marselha se colocou em defesa do zagueiro.

Álvaro será investigado pela LFP e corre o risco de pegar até dez jogos de suspensão, desde que os insultos racistas sejam comprovados. Já Neymar, além da pena já imposta, ainda tem a chance de ser punido com um terceiro jogo, caso se envolva em nova confusão nas próximas dez partidas do PSG na França. Caso contrário, o brasileiro só cumprirá dois.

O gancho mais pesado ficou com o lateral-esquerdo Kurzawa, que pegou seis jogos pela briga com Amavi, punido com três partidas. Completam as punições o meio-campista Leandro Paredes, com dois jogos e a possibilidade de um terceiro, e o atacante Benedetto, com um. Todos foram expulsos no clássico.