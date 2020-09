Neymar foi chamado de ‘macaco’ por zagueiro do Olympique, conclui leitura labial de TV

Neymar foi chamado de “macaco”, em espanhol, em um momento de sua discussão com Álvaro González, na derrota do PSG para o Olympique de Marselha no Campeonato Francês, segundo a conclusão de especialistas em leitura labial à “TV Globo”.

A emissora convocou Luis Felipe Ramos, que faz parte da Associação de Surdos do Rio de Janeiro, e Mikel Vidal e Felipe Oliver, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, para analisar uma série de imagens disponíveis da partida.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Eles foram unânimes, com base um trecho cedido pela emissora “Bein Sports”, em confirmar que, em um momento, González diz “mono”, macaco em espanhol.

“Ele fala a palavra mono em espanhol e vira a boca. Ali ficou claro. Foi uma palavra que tivemos consenso”, disse Felipe Oliver ao programa “Esporte Espetacular”.

“O quê? O que você disse? Isso é racismo”, reagiu Neymar, em outra imagem, segundo a leitura labial feita pelos três especialistas ouvidos.

Na ocasião, Neymar acabou expulso depois que teve um leve soco na cabeça de González flagrado pelo VAR. O brasileiro foi suspenso por dois jogos pelo episódio.

O jogador do Olympique de Marselha ainda não recebeu nenhuma punição, mas a Comissão Disciplinar da Liga Francesa investiga as imagens e deve se pronunciar em breve a acusação.