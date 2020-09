Neymar ganhará mais do que Messi e Cristiano Ronaldo em ‘supercontrato’ com a Puma, diz revista

Neymar agora é o jogador de futebol com o maior patrocínio esportivo individual da história. Garoto-propaganda da Puma, o astro do PSG receberá pelo novo contrato cerca de 25 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 158,5 milhões), de acordo com informações publicadas pela revista Veja na última sexta-feira.

O valor é superior, inclusive, ao que recebem Cristiano Ronaldo e Messi. Segundo a revista especializada Forbes, o português da Juventus ganha 16,2 milhões de euros anuais da Nike, ao passo que o argentino do Barcelona é remunerado com 20 milhões de euros pela Adidas.

O brasileiro rompeu uma relação comercial de 15 anos com a Nike no último dia 12 de setembro para poder assinar com a nova patrocinadora. Ainda de acordo com a Veja, restavam dois anos no contrato com a antiga parceira de material esportivo.

Na nova fornecedora, Neymar receberá mais que o dobro do que ganhava no seu último vínculo, afirmou a revista brasileira.

Recuperado da COVID-19, o camisa 10 parisiense é desfalque nos próximos jogos. O PSG volta a campo neste domingo pelo Campeonato Francês, às 8h, diante do Nice, mas sem o seu grande astro, suspenso pela expulsão diante do Olympique de Marselha.