Neymar mostra tatuagem gigante do filho de 9 anos e dá o que falar

Neymar Jr tem aproveitado as férias na Espanha com o filho, Davi Lucca, que completou nove anos de idade recentemente, e deu o que falar com um vídeo inusitado do herdeiro no TikTok.

Na ocasião, a intenção do craque era mostrar os pés sujos da criança em cima do sofá, mas foram as tatuagens no braço do loirinho que acabaram roubando a cena.

“Água não machuca, sabonete não belisca… Vai tomar banho tiriça”, dizia a música ao fundo, que era tocada enquanto o garoto ficava sem jeito. Nos comentários, os fãs questionaram.

“Cara, o filho do Neymar tem tatuagem. Mano do céu, eu tô passada”, disparou uma pessoa. “É tattoo que sai com água”, explicou uma fã. “É tatuagem fake, sai depois de uns dias”, revelou outra.

“Com certeza é de henna e sai com água”, declarou mais uma. No desenho em questão, está escrito “não existe verão sem beijo” e, segundo alguns fãs, ele foi feito no Ibiza.

Vale lembrar que, dias atrás, o jogador do PSG celebrou em grande estilo seu aniversário do herdeiro. Na ocasião, ele apareceu jogando futebol com o filho e se refrescando em uma piscina.

Confira: