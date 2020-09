Neymar se recupera de COVID-19, volta aos treinos no PSG, mas técnico prega cautela

Após se recuperar da COVID-19, Neymar voltou aos treinos do Paris Saint-Germain, porém, é dúvida para o jogo contra o Olympique de Marselha, no domingo.

Além do brasileiro, o argentino Di María, que também pegou o novo coronavírus, não tem a presença garantida na partida.

“Podemos dar alguns minutos para Neymar e Di Maria, mas eles jogariam depois de duas semanas sem treinar também. Fisicamente, mal posso esperar que estejam bem, mas é sempre arriscado. Temos de falar com os jogadores e também com os médicos”, disse o técnico Thomas Tuchel, do PSG.

O brasileiro não entra em campo desde a derrota na final da Champions League para o Bayern de Munique. O camisa 10 voltou das férias com COVID-19 e foi afastado de todas as atividades do PSG.

Voltei aos treinos, super feliz … O PAI TA ON 🤪 #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

Sem Mbappé, Neymar, Icardi, Di María, Paredes, Keylor Naves e Marquinhos (todos contaminados pelo coronavírus), a equipe parisiense foi derrotada pelo pequeno Lens por 1 a 0 na estreia do Campeonato Francês.