Nicole Bahls não se segura e confirma dois nomes de A Fazenda 2020

Nicole Bahls foi entrevistada do Tô na Pan, da Panflix, nesta sexta-feira (4), e acabou falando mais do que devia. Ex-participante de A Fazenda, a modelo deixou escapar dois nomes que estarão na competição.

“Acho que essa Fazenda vai surpreender, vai ser a melhor de todas as edições. Acho que esse elenco está incrível“, declarou a ex-fazendeira sobre a nova edição do programa, que estreia no próximo dia 8 de setembro.

Em seguida, Nicole Bahls revelou: “Essa Fazenda vai pegar fogo porque tem participantes que têm conflito aqui fora. Tem o Lipe e a Stefani”. Ela fez referência aos ex-participantes do De Férias com o Ex, da MTV, Lipe Ribeiro e Stefani Bays.

Ainda na conversa, a ex-integrante do Pânico também falou sobre Jojo Todynho estar cotada para o elenco de A Fazenda 2020. “Acho que a Jojo é a maior expectativa dessa edição da Fazenda. Ela é uma personagem polêmica e tem tudo parara arrasar lá e vai causar nessa edição com certeza”, disse.

“Se o D’Black estiver, ele vai ser um forte concorrente porque acho ele muito equilibrado, centrado, mas não sei se ele vai estar”, desviou a famosa.

Ainda sobre o reality da Record, Bahls lembrou da sujeira do banheiro da sete: “Começa a juntar cabelo, eu levantava o tapete e estava cheio de pelo de saco, de perna… é difícil”.

“É daí para pior. Para se ter uma ideia [da sujeira], eles deixavam uma caixinha de fósforo para riscar e tirar o ‘olofô’ do banheiro”, completou.