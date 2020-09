Nicole Bahls vende apartamento para pagar obra de sítio

Nesta quarta-feira (02), Nicole Bahls compartilhou com seus seguidores do Instagram como está indo a obra de seu sítio em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Em vídeo no Stories, a ex-Power Couple contou que foi olhar como anda a reforma, que já acontece há sete meses. “Hoje é dia de olhar a obra como está ficando. A casa da Bahls está tomando forma”, contou.

Ao mostrar uma parte do local, Nicole ainda contou como vai ficar a área externa. “Ali vai ser onde vai ficar a academia, a área gourmet, a sauna. Está quase tudo pronto”, disse.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Bahls, que revelou que comprou o sítio com os R$ 596 mil acumulados no saldo da “conta conjunta” que conseguiu ao longo do programa de casais, revelou que vendeu um apartamento para pagar a obra do imóvel.

Por falar em dinheiro, em recente entrevista à Quem, Nicole Bahls contou como está conseguindo se sustentar financeiramente nesse período de quarentena. “Tenho sobrevivido das redes sociais, o que ajudou muito os artistas que não têm contrato fixo. Graças à internet estou conseguindo trabalhar e com segurança“, disse.