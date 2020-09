Nikão perde pênalti no fim, Athletico-PR empata com Botafogo e equipes mantêm sequência ruim no Brasileirão

Um jogo maluco na Arena da Baixada!

Pela abertura da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR recebeu o Botafogo e as equipes ficaram no empate em 1 a 1 em um jogo que era morno até os 15 minutos finais, quando virou uma insanidade. Victor Luis, de pênalti, abriu o placar para os visitantes e Ravanelli empatou, tudo depois dos 35 minutos da segunda etapa. Nos acréscimos, Nikão isolou uma penalidade e Geuvânio carimbou a trave de Diego Cavalieri.

Depois de começar pior e ver o Furacão obrigar Diego Cavalieri a fazer linda defesa antes dos cinco minutos de jogo, o Botafogo se assentou na partida e deixou o duelo equilibrado. As chances, porém, foram escassas. Na única grande jogada da primeira metade, Caio Alexandre recebeu bola enfiada, chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Bruno Nazário. O ex-jogador do Athletico-PR bateu com categoria e balançou as redes de Santos.

Depois de consulta ao VAR, porém, a arbitragem flagrou impedimento de Caio Alexandre no início da jogada e anulou o gol, que já havia sido bastante comemorado pelos botafoguenses. É o 5º gol do Botafogo que é anulado pelo árbitro de vídeo em 8 partidas (cariocas ainda tem uma rodada por fazer) – a equipe tem 6 gols validados no campeonato.

No segundo tempo, o jogo seguiu pouco movimentado, mas os cariocas tiveram as melhores chances na reta final. Aos 30 minutos, Bruno Nazário recebeu um lindo passe e saiu cara a cara com Santos, sem marcação. O camisa 10, porém, pegou mal na bola e chutou em cima do goleiro rubro-negro, que evitou o gol. Aos 35, veio o lance da vitória.

Alvarado acertou uma entrada forte em Rhuan dentro da área e a arbitragem marcou pênalti, posteriormente confirmado pelo VAR. Na cobrança, Victor Luis bateu com perfeição e abriu o placar. Quando a partida parecia se encaminhar para uma vitória do Botafogo, Ravanelli recebeu de Geuvânio e empatou aos 42 minutos. Aos 45, Rafael Forster colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti.

Depois de três minutos de consulta ao VAR, a penalidade foi confirmada e Nikão foi para a cobrança. O camisa 11 do Atlhetico-PR mandou a bola por cima do gol e perdeu a chance da virada. Aos 50 minutos do segundo tempo, Geuvânio recebeu a bola pela direita, cortou para o meio e soltou a bomba de muito longe, carimbando o travessão de Diego Cavalieri.

O Botafogo não vence no Brasileirão há 5 partidas e agora tem 9 pontos (com um jogo a menos), ocupando a 15ª colocação. O Athletico-PR alcança sua 7ª partida sem vitória e pode entrar na zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe tem 8 pontos contra 7 do Grêmio, que ocupa a 18ª colocação e tem dois jogos a menos que os paranaenses.

Jogadores disputam bola durante Athletico-PR x Botafogo Gazeta Press

Athletico-PR 1 x 1 Botafogo

GOLS: Ravanelli (CAP); Victor Luís (BOT)

ATHLETICO-PR: Santos, Jonathan, Aguilar, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Erick, Nikão, Lucho González, Cittadini e Fabinho; Bissoli; Técnico: Eduardo Barros

BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Igor Benevenuto, Forster e Kanu; Kevin, Otávio, Caio Alexandre e Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Barcelos e Kalou; Técnico: Paulo Autuori

O Botafogo anotou 6 gols em toda a competição e já teve outros 5 anulados pelo VAR

Foi a 7ª partida sem vitória do CAP e a 5ª do Botafogo

Próximos jogos

No fim de semana, ambas equipes voltam a jogar pelo Brasileirão:

Domingo, 13/09, 20h30*, Botafogo x Vasco

Sábado, 12/09, 16h30*, Athletico-PR x Coritiba

*Horários de Brasília