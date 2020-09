Nintendo ‘Switch 2’ teria jogos em 4K

A Nintendo segue em ótima fase de vendas com o Nintendo Switch e solicitou aos fabricantes que aumentassem o ritmo de produção do console graças a uma alta na demanda. A informação é da Bloomberg, que ainda traz um detalhe curioso que pode significar uma aproximação à nova geração: suporte a jogos em 4K.

De acordo com a reportagem, a Nintendo está em fase de recuperação nas finanças e na produção após o auge das medidas de isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus. Ela agora tem uma meta de 30 milhões de unidades produzidas até o final do ano fiscal, que termina no final de março de 2021 — sendo que a meta anterior já era uma revisão para 25 milhões de unidades, estabelecidas em agosto.

Para atingir o resultado, as fábricas na China estariam operando acima da capacidade considerada máxima, tanto na produção do Switch tradicional quanto no modelo Switch Lite. A empresa viu um aumento repentino na demanda pelo console com o lançamento de Animal Crossing: New Horizons e continua a todo vapor, inclusive sendo o console mais vendido de julho de 2020.

E a nova geração?

Na mesma reportagem, a Bloomberg traz uma informação interessante que reforça a especulação de que a Nintendo já prepara uma atualização ou sequência para o Switch. Desenvolvedores que preferiram permanecer anônimos informaram que a Nintendo solicitou que seus jogos estivessem “prontos para o 4K” — uma resolução ainda não suportada pela atual plataforma. A fabricante não comentou o assunto à reportagem.

Vale lembrar ainda que o Nintendo Switch está próximo de chegar oficialmente ao Brasil: o console desembarca por aqui em 18 de setembro pelo preço sugerido de R$ 2.999.