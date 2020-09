Nintendo Switch chega oficialmente ao Brasil nesta sexta (18)

A partir desta sexta-feira (18), o Switch passa a ser comercializado oficialmente em nosso país. A princípio, ele está disponível apenas em e-commerce e em algumas lojas físicas da Americanas e da Magazine Luiza.

Por aqui, é possível encontrar o console de 32 GB mais um Joy-Con por preços a partir de R$ 2.999, enquanto apenas os controles saem por R$ 499. Somado a isso, também há alguns gift cards digitais para jogos do Switch (entre eles Animal Crossing: New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate), bem como os jogos a seguir custando R$ 250:

Fonte: Nintendo

Animal Crossing: New Horizons

Super Smash Bros. Ultimate

Super Mario Maker 2

Super Mario Odyssey

Kirby Star Allies

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Fire Emblem Warriors

Pokémon: Let’s Go, Pikachu!

Pokémon: Let’s Go Eevee!

Pokkén Tournament DX

Xenoblade Chronicles 2

ARMS

Splatoon 2

Até o momento, nada foi informado sobre o lançamento do Switch Lite por aqui, mas ele já foi homologado pela Anatel há algum tempo.