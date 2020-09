No ar em Flor do Caribe, Igor Rickli confessa medo de morrer por Covid-19

Igor Rickli ficou assustado com a pandemia do novo coronavírus. O ator estava trabalhando no Marrocos quando foi informado que deveria retornar imediatamente ao Brasil. Em entrevista à revista Marie Claire, o galã, atualmente no ar em Flor do Caribe (2013), disse que sentiu os primeiros sintomas da doença quando chegou no Rio de Janeiro.

“Foi um terror na minha vida!“, desabafou ele, que ficou três dias de cama. “Foi muito difícil. A gente teve de ser repatriado, cheguei ao país sem saber muito sobre o que estava acontecendo e se poderia voltar para casa. Voltei com a Covid-19, fiquei de cama por três dias, perdi o olfato, então isso mexeu muito comigo“, declarou.

A esposa, Aline Wirley, e o filho, Antônio, de cinco anos, não foram infectados. Rickli, no entanto, ficou com medo de morrer quando recebeu o diagnóstico. Para piorar, o famoso sofreu um acidente doméstico. “Como sou uma pessoa muito enérgica, fiquei com uma paranoia na cabeça, coloquei energia em tudo o que estava fazendo e comecei a trabalhar em casa: fiz uma horta, carreguei tronco nas costas, tentava me sentir um trator. Eu só queria suar para tirar isso de mim. Forcei a barra e machuquei as costas“, afirmou.

“Essa pandemia me deixou para baixo, não conseguia mais me exercitar e comecei a me cobrar. Esse período me levou a lugares muito obscuros e eu me entristeci muito“, admitiu Igor, que teve a casa da família, localizada na Zona Norte da capital carioca, invadida por assaltantes.

“Foi algo muito doloroso para viver dentro de casa, mas não aconteceu nada conosco. Durante um tempo essa história reverberou na minha vida. Foi um impacto muito grande, senti a dor da agressão. Vi uma arma apontada para mim e tive uma sensação de ser invadido pela bala. Foi um trauma! Tive de dar uma parada, pedi ajuda, arrego e me entristeci com tudo isso que estava me acontecendo“, lamentou.

“Eu dei uma pirada porque estava num momento de resgatar a consciência“, explicou. “Comecei a reorganizar a vida junto com minha família. Por um momento começou a ficar chato porque só via injustiça, mas restabeleci a confiança e o prazer de viver neste planeta. Graças a Deus, agora estou melhor“, garantiu.