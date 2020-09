No Globo Esporte, Casagrande rasga o verbo contra soco de Jô

Comentarista da Globo, Walter Casagrande não poupou críticas a respeito da atitude de Jô contra Diego Costa no clássico entre São Paulo e Corinthians na manhã da último domingo (30). O atacante foi flagrado pela câmera da emissora carioca dando um soco nas costas do zagueiro do Tricolor.

Para o ex-jogador do Alvinegro, Jô deveria ter sido expulso. “É feio, é feio. Se chama VAR, tem que expulsar. Uma empurradinha ali, beleza, Agora você dar um soco no garoto… Não dá!”, lamentou o famoso no Globo Esporte SP. “O Jô foi mal”, completou.

Casagrande não foi o único que detonou a postura do principal nome do ataque do Corinthians. Mais cedo, durante o Jogo Aberto, da Band, Denílson rasgou o verbo e pediu punição ao atleta. “O Jô dá um soco nas costas do Diego Costa. Na minha opinião, tem que ter punição”, defendeu.

“O zagueiro é uma grata surpresa e mostrou nesse lance que não pipocou. O Jô tenta usar a experiência, chamar ele de moleque para desestabilizar. Ele não caiu na provocação. Mas o vídeo mostra que o Jô agrediu o Diego Costa e acho que ele tem que ser punido”, afirmou.

O São Paulo venceu o clássico por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Com cinco jogos, o Corinthians marcou apenas 5 pontos e se aproximou da zona do rebaixamento. O Brasileirão termina em fevereiro de 2021.