Nokia 2.4 e 3.4 são os novos celulares ‘baratinhos’ da Nokia

A Nokia revelou, nesta terça-feira (22), seus novos smartphones de entrada: Nokia 2.4 e 3.4. O Nokia 2.4 contará com um display estendido de IPS LCD, com resolução HD+. Já o modelo Nokia 3.4 se destaca pela presença de três câmeras traseiras enquanto mantém o mesmo display, acompanhado do processador Qualcomm Snapdragon 460.

De acordo com a HMD Global, responsável pela marca Nokia, ainda não há confirmação de disponibilidade no Brasil.

Modelo Nokia 2.4. (Fonte: Nokia / Divulgação)Fonte: Nokia

Nokia 2.4

O modelo 2.4 preservou o design geral do seu antecessor, mas trouxe melhorias importantes, como o leitor de digital, encontrado logo abaixo da câmera, não disponível anteriormente. O aparelho conta com um display IPS LCD, com resolução HD+, ligeiramente maior que o modelo 2.3, no formato 20:9 e 6,5 polegadas de comprimento. Outra novidade é o novo processador Helio P22, da MediaTek, com oito núcleos e performance superior comparada à antiga versão.

O Nokia 2.4 apresenta a capacidade de armazenamento interno de até 64 GB, expansíveis até 512 GB com um cartão de memória externo. O aparelho possui duas variantes, que operam com 2 GB ou 3 GB de memória RAM, ambas com bateria de 4.500 mAh que, contudo, não suporta carregamento rápido devido à sua entrada Micro USB. O modelo também conta com a entrada 3,5 mm para fones de ouvido.

O aparelho será vendido a partir de 119 euros.

Especificações do Nokia 2.4

Tela: 6,5 polegadas HD+ (1600 x 720)

Processador: Mediatek Helio P22

Memória: 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento ou 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento

Sistema operacional: Android 10 Câmera traseira: 13 MP (principal), e 2 MP (profundidade)

Câmera frontal: 5 MP

Bateria: 4.500 mAh

Dimensões e peso: 165.85 x 76.30 x 8.69 mm e 189 g

Cor: Azul, Lilás e Cinza

Modelo Nokia 3.4. (Fonte: Nokia / Divulgação)Fonte: Nokia

Nokia 3.4

O modelo Nokia 3.4 traz, por sua vez, mudanças no design de seu corpo. O modelo “em gota” da câmera frontal, de 8 MP, dá lugar ao notch, um furo, na tela — que permanece com a mesma tecnologia da versão 2.4, com tamanho físico ligeiramente menor, com 6,4 polegadas. O preço sugerido do aparelho é de 159 euros.

O destaque do celular fica para a parte traseira, que conta com um conjunto de três câmeras, com a principal de 13 MP, uma de profundidade com 2 MP e a última com função grande-angular, de 5 MP. O aparelho também contém o processador Snapdragon 460, mais poderoso que o do modelo 2.4, e possui variantes com memória RAM de até 4 GB. Contudo, o Nokia 3.4 contém uma bateria ligeiramente inferior ao modelo 2.4, ainda respeitável, de 4.000 mAh.

Especificações do Nokia 3.4