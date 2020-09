Nome Gods & Monsters mudou para evitar briga com energético Monster [rumor]

Segundo documentos descobertos pelo site Tech Raptor, o motivo da Ubisoft ter mudado o nome do antigo Gods & Monsters para Immortals Fenyx Rising foram ameaças judiciais proferidas pela produtora de energéticos Monster Energy, contrariando as declarações da Ubi de que a alteração havia sido unicamente e “inteiramente por causa da visão do jogo”.

Com forte relação com a indústria de jogos e multimídia em geral, tendo sua marca amplamente divulgada nos cenários de eSports, a Monster Energy chegou a enviar um ofício formal para a Ubisoft afirmando que a utilização de Gods & Monsters como nome de um game multiplataforma e considerado Triple A “poderia causar confusão, causar erros ou enganar”, segundo as leis de direitos de marca.

(Fonte: Ubisoft/Reprodução)Fonte: GamesRadar

Com a possibilidade de ter seus negócios e patrocínios prejudicados com o lançamento do novo título da publisher, a companhia de energéticos chegou a tocar à frente o caso, prorrogando após duas negociações que falharam e gerando grandes chances de um embate no tribunal, mas a Ubisoft aparentemente cedeu e desistiu de utilizar o nome antigo para seu jogo, confirmando a alteração em junho deste ano.

Immortal Fenyx Rising será lançado em 3 de dezembro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC.