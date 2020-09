Nora de Flordelis quebra o silêncio e expõe tudo que sabe sobre a sogra

Novas informações sobre a deputada federal Flordelis continuam surgindo a todo instante e, desta vez, a própria nora, que é sua ex-assessora parlamentar, Luana Rangel Pimenta, foi quem decidiu expôr tudo que sabe sobre o caso.

Casada com o vereador Wagner Pimenta, conhecido como Misael, quinto filho adotivo de Flordelis e Anderson do Carmo, ela disse que, três meses antes da morte do sogro, ele havia mostrado um tablet com o que parecia ser um pedido de morte.

“Nós desconfiamos e falamos que poderia ser a Flor. Mas ele não acreditava nisso, que ela fosse capaz“, explicou, dizendo que o tal pedido era de alguém da família. Após o crime, ela e Misael prestaram depoimentos contra Flordelis.

“Fomos ameaçados, tentaram nos comprar, hostilizados por defensores dela no Instagram, mas não desistimos. Medo eu tenho. Não vou mentir. Falo com meu marido que ele precisa de um carro blindado. Mas não temos condições para isso agora“, revelou.

“É contar com Deus e a justiça dos homens. Não havia a menor dúvida de nossa parte. Só aguardamos que a Justiça concluísse o que já sabíamos antes mesmo do crime“, completou, em entrevista ao jornal Extra.

Vale lembrar que, nas redes sociais, o vídeo antigo de uma entrevista de Flordelis com Xuxa Meneghel acabou viralizando.

Nele, a mulher falava sobre sua trajetória como mãe adotiva de várias crianças e teve a idade questionada pela apresentadora. ao falar que estava com 41 anos de idade, Xuxa se mostrou impressionada e teve a melhor reação possível.

