Nota de R$ 200 entra em circulação no Brasil

Nesta quarta-feira (2), a nova nota de R$ 200 foi lançada pelo Banco Central (BC) e já entrou em circulação imediatamente. A cédula, estampada pela imagem do lobo-guará, foi apresentada durante uma cerimônia oficial e tem o mesmo formato da nota de R$ 20.

Ao todo, serão produzidas 450 milhões de unidades da nova cédula de R$ 200, que entrarão em circulação aos poucos, de acordo com a demanda.

Apesar de ter gerado muita polêmica por suspeita de um possível aumento nos crimes de lavagem de dinheiro, em 2010, logo após o lançamento da segunda família de cédulas, a criação de uma nova nota de maior valor já era prevista pelo BC.

Foto: Raphael Ribeiro/BCB

A justificativa do BC para lançar a nota neste momento foi o risco de falta de dinheiro em espécie, principalmente durante o pagamento do auxílio emergencial. Com as pessoas guardando dinheiro em vez de colocá-lo em circulação, seu retorno aos bancos foi reduzido. Em maio, foi preciso antecipar a produção de R$ 9 bilhões junto à Casa da Moeda.

Lobo-guará

Em 2001, o Banco Central realizou uma pesquisa popular para definir quais animais os brasileiros gostariam de ver nas próximas notas lançadas no país. Em primeiro lugar, ficou a tartaruga-marinha, usada na cédula de R$ 2, enquanto o mico-leão-dourado, adotado na cédula de R$ 20, ficou com a segunda colocação. O próximo da lista é o lobo-guará.

O tema também virou meme nas redes sociais, que elegeram suas próprias imagens prediletas para estampar a nota.