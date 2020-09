Nova versão de Um Maluco no Pedaço ‘nasce’ com duas temporadas confirmadas · .

Serviço de streaming da NBC, o Peacock encomendou duas temporadas de Bel-Air, reboot dramático de Um Maluco no Pedaço (1990-1996), série protagonizada por Will Smith e um dos sucessos da TV americana nos anos 1990. O ator está envolvido no projeto da nova versão como produtor executivo ao lado da mulher, Jada Pinkett Smith.

A série foi idealizada com base em um curta-metragem de 2019 inspirado na produção protagonizada por Smith. O reboot terá episódios com uma hora de duração, diferente da original, que priorizava o formato tradicional com quase 30 minutos.

O Peacock foi o vencedor de uma acirrada disputada pelos direitos de exibição de Bel-Air. Outras plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Apple TV+ também tinham interesse na trama.

Morgan Cooper, idealizador do curta que inspirou a série, retorna como diretor e showrunner. Ele também é o responsável pelo roteiro ao lado de Chris Collins. O vídeo original foi assistido por mais de 7,5 milhões de pessoas no YouTube e se tornou um sucesso. Na época, até Will Smith fez elogios à iniciativa.

O anúncio da aquisição da produção foi feito em um vídeo em que Smith e Cooper divulgam a notícia para os fãs da série original. Assista abaixo (em inglês):

Bel-Air será uma reimaginação da trama acompanhada em Um Maluco no Pedaço. Com os mesmos personagens, a nova série irá abordar temas sensível que não tiveram o mesmo enfoque 30 anos atrás.

Confira abaixo o curta-metragem (sem legendas) que inspirou o reboot:

