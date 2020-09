Novelas do SBT ou da Record? · .

Quais são as novelas mais vistas fora da Globo? Record e SBT exibem quatro tramas cada uma e, por conta da pandemia e da paralisação nas gravações, apenas folhetins reprisados ou enlatados estão no ar nas emissoras atualmente. Desde o final de A Escrava Isaura, a emissora de Silvio Santos passou a ter as novelas com mais ibope na Grande São Paulo.

Na sexta-feira (4), Chiquititas (7,6 de média), Cúmplices de Um Resgate (6,9), Quando me Apaixono (6,8) e O Que a Vida me Roubou (6,3), do SBT, superaram todas as quatro tramas da Record, que são: Apocalipse (6,1), Escrava Mãe (5,1), Jesus (4,9) e Os Mutantes – Caminhos do Coração (3,7).

Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT no dia 4 na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,3 Bom Dia São Paulo 7,3

Bom Dia Brasil 8,0

Encontro com Fátima Bernardes 6,1

SP1 10,0

Globo Esporte 10,2

Jornal Hoje 10,4

Sessão da Tarde: Linda de Morrer 11,9

Êta Mundo Bom! 24,2

Malhação 20,6

Flor do Caribe 19,4

SP2 23,9

Totalmente Demais 29,9

Jornal Nacional 29,8

Fina Estampa 33,4

Globo Repórter 26,0

S.W.A.T. 16,9

Jornal da Globo 10,8

Conversa com Bial 6,6

Agentes da Shield 5,2

Corujão 1: Em Busca de Justiça 4,7

Corujão 2: Podecrer! 3,8





Média do dia (7h/0h): 5,2 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,2

Balanço Geral Manhã (rede) 1,9

Balanço Geral Manhã (local) 3,3

Fala Brasil 3,1

Hoje em Dia 3,5

JR 24H (manhã) 3,8

Balanço Geral SP 6,9

Escrava Mãe 5,1

Os Mutantes – Caminhos do Coração 3,7

JR 24H (Tarde 1) 3,2

Cidade Alerta 6,5

JR 24H (Tarde 2) 5,7

Jornal da Record 7,4

Apocalipse 6,1

Jesus 4,9

Super Tela: A Múmia: Tumba do Imperador Dragão 4,2

JR 24H (madrugada) 2,2

Fala Que Eu Te Escuto 0,7

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 5,4 Primeiro Impacto 4,0

Bom Dia & Cia 5,3

Triturando 4,3

Casos de Família 4,7

O Que a Vida me Roubou 6,3

Quando me Apaixono 6,8

SBT Brasil 5,6

Roda a Roda 7,6

Cupom Premiado Baú 8,6

Chiquititas 7,6

Cúmplices de um Resgate 6,3

Programa do Ratinho 6,3

Tela de Sucessos: Coração de Dragão 4: A Batalha Pelo Coração de Fogo 5,0

The Noite 3,1

Operação Mesquita 2,4

Roda a Roda (reapresentação) 1,6

Triturando (reapresentação) 1,6

Alarma TV 1,5

Crimes Graves 1,5







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução