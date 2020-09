Novo ciclone bomba trará ventos fortes ao litoral sul do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um alerta de ventos fortes provocados por um novo “ciclone bomba”. O alerta do órgão federal engloba toda a área litorânea composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e sua validade é para esta segunda e terça-feira (14 e 15).

A ventania que deve atingir os estados do sul do Brasil, e que já provocou ventos fortes do Rio Grande do Sul na madrugada de hoje, é atribuída a um novo ciclone bomba formado no oceano, na altura do litoral gaúcho.

Ciclone formado no oceano

Esclarecimento sobre o ciclone bomba

… Destaca-se que este ciclone atuará mais afastado para o oceano em comparação com o sistema que provocou ventos intensos no dia 01/07.

Por ter o seu centro localizado no oceano, o ciclone bomba atual não gera tanta preocupação, mesmo tendo força semelhante ao fenômeno que causou mortes e destruição em junho. Em entrevista à Tribuna do Paraná, o meteorologista Reinaldo Kneib prevê “um pouco de vento”.

Contudo, alerta Kneib, as embarcações menores devem evitar sair para o mar nesse período. Para ele, “no litoral teremos entre segunda e terça-feira agitação marítima e ventos de moderado a forte, acima de 50 km/h nas praias. Um alerta é para os pescadores, que devem, se possível, evitar sair para o mar”.

Sobre o ciclone bomba

Fonte: TNOnline/ReproduçãoFonte: TNOnline

Muito comuns na América do Sul, o ciclone bomba é como são chamados os ciclones extratropicais, áreas de baixa pressão atmosférica, normalmente associados a frentes frias. Puxados para o “olho” do ciclone, os ventos convergentes sobem num movimento espiral que gira em alta velocidade em volta do centro.

Segundo o Climatempo, com a formação do ciclone bomba, há uma expectativa de rajadas de vento entre hoje e amanhã, que podem atingir 60 km/h no interior dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. No entanto, os ventos mais fortes, de até 90 km/h, ficarão restritos ao litoral norte gaúcho e a costa sul catarinense.