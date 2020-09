Novo fazendeiro, Rodrigo quer Mariano fora do reality · .

Rodrigo Moraes se tornou o fazendeiro de A Fazenda 12 na noite de quarta (16). Como nova tradição do programa, o influenciador digital participou de uma live no TikTok para responder perguntas do público e revelou quem ele gostaria de tirar do reality. “Se fosse para escolher alguém para eliminar agora, seria o Mariano”, afirmou.

Durante a formação da roça na terça-feira (15), o sertanejo deu seu voto em Rodrigo, alegando que futuramente poderia se irritar com as cantorias do influenciador, apesar de serem amigos no confinamento. Moraes ficou bastante surpreso com a escolha de Mariano e afirmou não saber que suas cantorias poderiam irritar justamente um cantor.

Pouco antes da prova do fazendeiro, Marcos Mion questionou o parceiro de Munhoz sobre essa justificativa e perguntou se Rodrigo poderia cantar a música Camaro Amarelo. “Claro que está liberado, sem problema nenhum”, afirmou o sertanejo. “Hoje os meninos brincaram comigo o dia inteiro, ficaram falando ‘não vamos cantar para não irritar o Mariano’, eu dou risada”, relatou ele.

Mas na live do fazendeiro, Rodrigo pareceu ter levado o voto de Mariano para o lado pessoal ao afirmar que gostaria de tirar o cantor do programa se tivesse o poder de eliminar alguém naquele exato momento. Apesar disso, ele não confirmou se essa será sua indicação na roça da próxima semana, apenas disse que irá jogar para proteger seus companheiros de baia Cartolouco, Biel e JP Gadêlha.

