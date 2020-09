Novo Google Maps para Apple Watch já está disponível

Depois de três anos longe do watchOS, o Google Maps está de volta ao Apple Watch. O app havia sido descontinuado na plataforma em 2017. Desde então, o app de mapas da própria Apple reinou absoluto no dispositivo. Agora, o relançamento do Maps para o relógio inteligente da Maçã pode fazer a concorrência entre os dois apps se acirrar novamente.

Google Maps 5.52 já está na App Store

O Maps já está disponível na App Store, para o watchOS, na versão 5.52. O aplicativo ainda não conta com mapas ao vivo na plataforma do Apple Watch, como ocorre com o Mapas da Apple. Isso significa que ele precisa ter uma conexão ativa entre o relógio e o iPhone.

Google Maps para Apple Watch tem foco nas direções passo a passo e nos tempos estimados de chegada.Fonte: Google/Divulgação

De todo modo, o app traz recursos úteis, que se concentram em fornecer direções passo a passo, além dos tempos estimados de chegada.

A tela principal do aplicativo mostra o percurso atual, enquanto que, na parte inferior, há opções para os “tempos de viagem” partindo para locais anteriormente salvos pelo usuário, como casa, trabalho e outros. Adicionar um novo local ao mapa, no entanto, não é possível usando o app vestível, sendo necessário fazê-lo por meio do app instalado no iPhone.

Há ainda o suporte à navegação via carro, bicicleta, transporte público ou a pé. Este sim, é um recurso que pode ser definido diretamente pelo app do relógio.

Depois que uma rota é selecionada, as direções são exibidas em cartões com ícones grandes, o que facilita sua visualização. A orientação ainda faz uso do recurso de resposta háptica, que pretende facilitar a identificação das direções mesmo que o usuário não esteja olhando para o relógio.