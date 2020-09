Novo Splinter Cell será lançado exclusivamente para Oculus VR

Para quem estava esperando ansiosamente pela chegada de um novo Tom Clancy’s Splinter Cell, talvez tenhamos uma boa notícia! Segundo informações divulgadas hoje (16) durante o evento do Facebook Connect, a franquia de Sam Fisher está voltando, porém em um formato exclusivo para dispositivos Oculus. Além disso, um novo Assassin’s Creed também será lançado para esta tecnologia.

(Fonte: Ubisoft/Facebook/Divulgação)Fonte: Oculus

A novidade foi relevada juntamente com o anúncio do Oculus Quest 2, e os games estão sendo desenvolvidos pela Red Storm, um estúdio que começou como o principal desenvolvedor dos games Tom Clancy, mas que agora é especializado em projetos de VR; em colaboração com a Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf e Ubisoft Mumbai.

Por enquanto, os dois títulos ainda não possuem título ou data de lançamento definidos.

