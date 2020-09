Novo Tesla Model S ‘Plaid’ faz 830 km com apenas uma carga

O Model S Plaid foi oficialmente lançado pela Tesla com autonomia acima dos 830 km e velocidade máxima de 320 km/h. O anúncio foi realizado há poucas horas por Elon Musk, durante o evento Battery Day.

Este modelo, que promete ser uma versão melhorada do Model S, possui um motor triplo, tração integral e uma bateria maior, que será usada para percorrer distâncias maiores. Essa máquina vai dos 0 aos 100 km/h em menos de 2,1 segundos e consegue percorrer 400 metros em apenas 9s.

A Tesla, que antes competia apenas consigo mesma, agora possui novos concorrentes: a Lucid Motors, com seu elétrico Lucid Air, e a Porshe, com o Taycan Turbo S. Após comer poeira para ambos os carros no circuito de testes, a fabricante anunciou o novo modelo com números que recuperam o primeiro lugar do pódio — pelo menos por enquanto.

O Model S Plaid já está disponível para encomendas em Portugal por 140.990 € (cerca de R$ 911.472 em conversão direta). Segundo a Tesla, a previsão é de que o carro seja entregue aos compradores até o final de 2021.