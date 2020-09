NUBE abre mais de 4.200 vagas de ESTÁGIO pelo país

A Nube, empresa de seleção e recrutamento de estudantes oferece nada menos que 4.260 vagas de estágio. As oportunidades são para todo o Brasil. Estudantes de todos os níveis podem se candidatar.

Para os estudantes do ensino superior, as vagas de estágio disponíveis são para as áreas de administração de empresas, arquitetura e urbanismo, artes cênicas, audiovisual, ciências contábeis, ciências econômicas, comércio exterior, comunicação e marketing, comunicação social, computação, direito, design, engenharia da computação, engenharia química, fisioterapia, fonoaudiologia, gastronomia, entre outras.

Além do ensino médio, aquele que estiver matriculado em cursos do ensino técnico encontra vagas nas áreas de eletricidade, eletrônica, mecânica, química, geologia e mineração, instrumentação industrial, informática, manutenção de aeronaves, secretariado, administração, segurança do trabalho, logística, redes de computadores, processamento de dados, comércio, eletrotécnica, estradas, meio ambiente, multimídia, contabilidade, entre outras.

As bolsas variam entre R$ 520 a R$ 2.500, o que vai de acordo com a vaga de estágio e o campo de atuação.

Inscrição Nube Estágio 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem se candidatar no site da Nube e cadastrar seu currículo.

Outra opção é se candidatar por meio de contato telefônico. O atendimento será feito pelo número (11) 3514-9300. Neste caso, o candidato deve informar o código OE referente à vaga desejo.