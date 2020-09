Nuggets conseguem virada absurda, atropelam Clippers no fim e fazem história ao forçar jogo 7

Uma virada fantástica. O Denver Nuggets segue vivo! O Los Angeles Clippers saiu na frente e abriu uma vantagem de 19 pontos no 3º quarto, mas sofreu uma virada fulminante e saiu derrotado por 111 a 98. Com isso, teremos jogo 7.

Com as duas grandes duplas jogando muito, a partida foi incrível. Paul George e Kawhi Leonard somaram para 55 pontos – mesmo número que Nikola Jokic e Jamal Murray. A diferença é que o par de Denver brilhou na reta final, anulando seus rivais e vencendo ‘na marra’.

Após um começo incrível de Los Angeles, já era possível imaginar Lakers e Clippers se enfrentando pela vaga nas Finais do oeste. Mas os Nuggets ainda não estavam prontos para ver isso. Correndo atrás no segundo tempo, assim como no último jogo, a franquia do Colorado venceu mais uma partida de vida ou morte.

O decisivo jogo 7 acontece na próxima terça-feira, às 22h de Brasília, na ESPN e no ESPN App.

Começo com tudo

Os Clippers nunca foram para as Finais de conferência, então entraram em quadra mostrando que não estavam para brincadeira.

Após ficar atrás nos primeiros minutos, Kawhi Leonard e Paul George ‘pegaram fogo’ e passaram por cima dos rivais na primeira metade da partida: 34 a 26 no 1º quarto e e 29 a 21 no 2º.

A hora da virada

O terceiro quarto muitas vezes define o jogo. Ao voltar do intervalo, a vantagem dos Clippers era de 16 pontos. Em pouco tempo, ainda conseguiram aumentar, chegando a 19.

Em um lance, Paul George deu belo toco em Jamal Murray e caiu sobre o craque adversário, que ficou muito tempo no chão. O que era um susto virou o jogo.

Liderados por Jamal, os Nuggets tiveram uma sequência de 13 a 0, cortando a vantagem na segunda metade do 3º quarto. Com um placar de 30 a 16 no período, a vantagem dos Clippers despencou para dois pontos ao entrar últimos 12 minutos.

Em questão de segundos, Denver virou e assumiu a liderança, o que não fazia desde o começo do 1º quarto. Em seguida, Monte Morris fez uma bela cesta e cavou a sexta falta de Patrick Beverley, que foi expulso do jogo.

O ritmo dos Nuggets só aumentou, e logo a vantagem foi para quatro, oito e assim por diante. Com os Clippers atônitos no último quarto, Jokic, Murray e cia. atropelaram e forçaram o jogo 7.

Quebrando recordes

Com essa virada incrível, os Nuggets marcaram seu nome nos livros de história

1º time a jogar 7 jogos em quatro séries de playoffs seguidas (duas esse ano e duas ano passado)

1º time a conseguir três viradas de 15 ou mais pontos em jogos de vida ou morte nos playoffs (desde que essa estatística é computada, 1997)

5º time da história a vencer cinco jogos de vida ou morte nos mesmos playoffs

E se ganhar o jogo 7, será o 1º time da história a virar duas series que perdia por 3 a 1.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Jamal Murray : 34 pontos, 14 rebotes e 7 assistências

Nikola Jokic : 21 pontos, 5 rebotes e 5 assistências

Gary Harris: 14 pontos e 4 roubos