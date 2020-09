O Diabo de Cada Dia: confira as primeiras reações ao filme

Com Robert Pattinson, Tom Holland, Haley Bennett, Bill Skarsgard e Sebastian Stan, O Diabo de Cada Dia é uma das principais estreias da Netflix em setembro. O filme tem direção de Antonio Campos, que também coassina o roteiro baseado no livro homônimo de Donald Ray Pollock.

Com uma trama violenta e intensa sobre as consequências do exagero da fé, o longa já foi visto por alguns críticos de cinema que compartilharam suas primeiras impressões. Confira a seguir o que eles estão dizendo.

O Diabo de Cada Dia chega ao catálogo da Netflix em 16 de setembro.

Com grande elenco, O Diabo de Cada Dia é o próximo grande lançamento da Netflix.Fonte: IMDb/Reprodução

The Hollywood Reporter

“Passado nos anos 1950 e 1960 em duas cidades rurais dos Apalaches, o filme une a fé e a violência de uma forma menos ostensiva e óbvia do que muitos de seus antecessores. Embora sua estrutura nem sempre funcione com o efeito máximo, o quadro sombrio fica mais envolvente à medida que avança e se beneficia de um elenco e tanto.”

Entertainment Weekly

“O fato de [Antonio] Campos conseguir trabalhar cada um dos atores em menos de 2 horas e meia não é pouca coisa. Mas sua maior façanha pode ser ter sido capaz de lutar contra uma história tão madura e difícil de manejar como O Diabo de Cada Dia, seguindo uma linha complicada entre a atmosfera de arte e novela gótica do sul, e de alguma forma ainda conseguir cair no lado sombrio do fascinante.”

IndieWire

“Uma meditação violenta, mas sem alma, sobre a fé levada a extremos angustiantes, O Diabo de Cada Dia se lança em direção a um final horrível, constantemente sugerido, mas quando finalmente acaba, bem, graças a Deus acaba.”

Bloody Disgusting

“É uma história dura e encharcada de sangue, cheia de clima instável e pavor implacável, com um elenco impressionante. O fato de o tempo de execução passar rapidamente e deixá-lo com vontade de mais fala muito sobre esse thriller sombrio e muitas vezes deprimente.”

Chicago Sun

“Depois que todas as peças estão no lugar e vemos o quadro geral, ficamos admirados com a capacidade do diretor e corroteirista Antonio Campos de tecer um filme memorável e contido do romance homônimo de Donald Ray Pollock.”