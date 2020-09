O Empreendedor e o Marketing – A marca da sua marca! – Parte 1

Dividimos a série “O Empreendedor e o Marketing” em duas partes, nesta primeira parte falaremos sobre o conceito e pós-vendas no marketing.

O Marketing é essencial para interagir com o seu cliente, criando um nível de relacionamento próximo. Através das ações do Marketing é possível trazer novos clientes, manter os atuais e valorizar o seu produto.

Sua Marca

A sua empresa só será uma marca se ficar marcada para o consumidor. Você pode ter um logotipo, lojas online e presencial, equipe e o que mais for necessário.

Essa estrutura representa uma empresa, como qualquer outra. Uma marca é um diferencial dentro do seu ramo.

O cliente alia a marca a empresa, e uma marca não é só um nome, uma marca tem valor, é um conceito.

É isso que um bom marketing pode fazer pela sua empresa. Agregar valor à sua marca, e essa força voltará em vendas e crescimento.

O Marketing e o Empreendedorismo

Se você é um empreendedor, precisa estar inteirado sobre as novidades dentro dessa área.

São ferramentas que já estão consolidadas, e se você deseja ter sucesso nas vendas e na sua marca, é bom se inteirar de quais são essas ferramentas.

Já falamos sobre o profissional que atua na área de pré-vendas, atua junto ao marketing, o SDR.

Pós-vendas

Agora é o momento de atuar depois das vendas, e a área de pós-vendas está mais estratégica.

O marketing atuante junto ao pós-vendas atua numa maneira de renovada de relacionamento com o cliente.

Cabe a essa análise de pós-vendas alguns pontos principais:

Análise das expectativas dos clientes

Se o cliente ficou satisfeito com o atendimento e o produto;

Faria negócio novamente?

Ele recomendaria a sua loja?

Essas questões são de grande relevância para a análise do público-alvo, as estratégias do marketing e a percepção de resultados.

Na segunda parte desta série falaremos mais sobre o público-alvo.