O Empreendedor e o Marketing – Marque essa ideia na sua marca!– Parte 2

Dividimos a série “O Empreendedor e o Marketing” em duas partes, nesta segunda parte falaremos sobre o alinhamento do perfil do público-alvo.

Qual é o perfil desse cliente e como ele chegou até você?

Analisar se o seu produto ou serviço chegou no público-alvo almejado por você é um dado valioso para a sua área de Marketing.

Não precisa fazer essas perguntas em formas de pesquisas, isso pode ser cansativo para o cliente.

Pode haver abordagens mais atraentes na área de pós-vendas, como oferecendo promoções e descontos. O cliente ficará bem mais feliz em te responder.

Sua marca está marcada?

Como empreendedor você possui um foco, um produto ou serviço que deu início ao seu negócio.

Essa ideia é a sua marca, e essa marca exige construção.

Para que a sua marca ganhe valor, ela precisa estar consolidada, mas isso só será possível com uma boa estratégia de marketing.

A sua marca está vinculada a credibilidade da sua empresa no mercado.

Mesmo que a sua empresa seja pequena, a sua marca nasceu para ser grande, e se você assim acredita, está no caminho certo.

Você é o primeiro que acredita no potencial da sua marca, no valor das suas horas de trabalho e no quanto pode agregar ao cliente

Público-alvo – O tiro certeiro!

O seu negócio é baseado no seu relacionamento com o cliente. Quando você é um empreendedor, o seu relacionamento com o cliente, na verdade significa, o relacionamento da sua empresa com o público.

Você já representa a sua empresa, você é o seu primeiro Marketing.

O seu público-alvo é definido dentro de um planejamento, no surgimento da empresa.

Atingir o seu público-alvo é um dos caminhos para seu sucesso!