O Fluxo de Caixa e sua importância na Gestão Financeira

Fluxo de Caixa – Como funciona?

O Fluxo de Caixa é uma ferramenta de gerenciamento que permite o detalhamento de todas as entradas e saídas da empresa.

Através desse levantamento é possível saber exatamente a situação financeira da empresa.

Estrutura do fluxo de Caixa

A estrutura do fluxo de caixa consiste no registro das receitas, valores auferidos com as vendas e/ou prestação de serviço e despesas, valores gastos em decorrência da manutenção do negócio.

Análise do negócio

Com essa ferramenta a análise do negócio fica muito mais precisa, já que resume em números o resultado da gestão financeira do negócio.

Projeção do fluxo de caixa

Também é possível usar o fluxo de caixa de maneira projetada, assim é possível saber qual a expectativa em relação as entradas e saídas.

Assim sendo, a projeção possibilita ao gestor identificar possíveis cenários que podem ser positivos e negativos.

Você Pode Gostar Também:

Estratégia de expansão

Por exemplo, através da projeção o empreendedor pode tanto criar uma estratégia de expansão como antever problemas e tomar medidas para minimizar os riscos.

Insuficiência de saldo

Uma situação que pode ser prevista através do fluxo de caixa é a insuficiência de saldo. Isso ocorre caso o prazo concedido aos clientes seja maior que o prazo obtido junto aos fornecedores.

Sendo assim a empresa irá fazer um pagamento antes do recebimento, prevendo esse cenário, o empreendedor pode negociar um prazo menor junto ao cliente e outro maior junto ao fornecedor, evitando assim, que empréstimos se façam necessários.

Negociação de prazos para empréstimos

Mas, caso o empreendedor não consiga alterar os prazos e a busca de recursos junto aos bancos se faça necessária para evitar a inadimplência, o fluxo de caixa permite que o prazo para pagamento do empréstimo seja negociado de acordo com a necessidade.

Ferramenta de Gestão Financeira

Para que o fluxo de caixa seja uma ferramenta de gestão financeira eficiente e eficaz é importante que as informações sejam confiáveis e detalhadas.

É imprescindível que todas as entradas e saídas sejam registradas, já que, a falta de qualquer informação por mais ínfima que seja, poderá resultar em uma decisão equivocada e comprometer o futuro do negócio.