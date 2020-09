O Marketing digital é uma realidade virtual

O que é marketing digital?

Marketing digital não é uma área independente do marketing, trata-se de uma evolução do marketing, visando atender as demandas atuais da era digital.

Por conta de tantos canais de divulgação que surgiram através da internet, o marketing digital elabora estratégias que visam fazer um uso correto da internet como meio de divulgação.

Objetivos do marketing digital

Através do marketing digital é possível divulgar a empresa, gerar valor à marca, alcançar o público-alvo e ampliar o relacionamento com o cliente. Entretanto, para alcançar tais objetivos são necessárias ações estratégicas.

Desde o marketing ganhou o aspecto digital em sua nomenclatura, as empresas entenderam que investir nesse tipo de marketing é um caminho que, se em algum momento foi opcional, atualmente é uma questão de manutenção da empresa no mercado.

Métricas reais

As mensurações de resultados dentro do marketing digital são motivos para as empresas investirem, uma vez que dentro do mundo virtual, é possível obter métricas reais dos investimentos.

Diferente do que acontecia com a publicidade na televisão, em que não era possível saber exatamente quantas pessoas foram impactadas por sua campanha.

O marketing digital atua de muitas formas, não somente na divulgação publicitária.

Leads

Através do marketing digital é possível saber quantos usuários visitaram o seu site, as oportunidades de mercado e os leads.

Leads são os seus clientes em potencial. Ou seja, pessoas que chegaram a realizar cadastros ou iniciar compras e não continuaram. Através da mensuração desses leads, poderá realizar planejamentos para atuar juntamente com esses consumidores.

Gestão holística mensurável

Todas as informações oriundas do marketing digital são pontos importantes para que possa analisar se o seu produto ou serviço, de fato, está atingindo o seu público-alvo.

Ainda é importante saber se o mercado aceitou bem a sua marca, se a sua tem potencial para ter valor no mercado, e qual a necessidade deve ser atendida quantos aos leads.

São dados importantes para uma gestão holística, e ainda, voltam reformulados para o próprio marketing digital da empresa

Realizar o devido marketing digital é um dos caminhos para o sucesso!