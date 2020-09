o melhor da rodada de abertura da NFL

A NFL mal voltou, e a primeira semana da temporada 2020 já está nos livros.

Depois de sete longos meses, o fã da bola oval pode matar a saudade da liga. E a semana 1 não nos decepcionou, com vitórias emocionantes, decepções e, claro, bizarrices.

*Conteúdo patrocinado por Mitsubishi e Samsung

Veja abaixo o resumo do que de melhor, ou pior, aconteceu na semana 1 da NFL.

Andy Reid e o seu “shield”

I am Andy Reid’s super power. pic.twitter.com/nYfBCPKil7 — Andy Reid’s Face Shield (@AndyReidsFaceS4) September 11, 2020

Não sabemos como Andy Reid conseguiu chamar as jogadas com o seu faceshield completamente embaçado. Mas Patrick Mahomes aparentemente entendeu os recados.

Os atuais campeões do Super Bowl do Kansas City Chiefs atropelaram o Houston Texans por 34 a 20 e iniciaram bem a campanha rumo ao bi.

À la Zidane…

Lions LB Jamie Collins was ejected after making contact with an official with his helmet. pic.twitter.com/yvSAH5lwZ7 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 13, 2020

O troféu de bobalhão da rodada deve ir para Jamie Collins. O jogador do Detroit Lions foi reclamar de uma falta que não foi marcada, dizendo que ele recebeu um contato ilegal com o capacete do rival do Chicago Bears.

Como ele fez isso? Dando uma cabeçada no árbitro para explicar. Collins foi expulso, e os Lions levaram a virada dos Bears após estarem ganhando por 17 pontos. Mitchell Trubisky foi o herói dos Bears, que venceram por 27 a 23.

Bem-vindo à NFC, Brady

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Pela primeira vez em 20 anos, vimos Tom Brady vestindo uma camisa de time na NFL sem ser a do New England Patriots.

O jogador de 43 anos não teve uma boa estreia pelo Tampa Bay Buccaneers. Além de perder por 34 a 23 para o New Orleans Saints de Drew Brees, Brady pareceu não estar em sintonia ainda com seus recebedores, em especial Mike Evans.

Rodgers e Wilson lançam 4 TDs

Os veteranos conduziram Green Bay Packers e Seattle Seahawks à vitórias na semana 1.

Aaron Rodgers e Russell Wilson lançaram quatro passes para touchdown cada, sem nenhuma interceptação.

Ambos mostraram que devem entrar na conversa para MVP novamente.

JuJu inspirado

Ninguém comemorou melhor seus touchdowns na semana 1 do que JuJu Smith-Schuster. Na vitória do Pittsburgh Steelers sobre o New York Giants no Monday Night Football, o wide receiver primeiro fez uma dancinha e no segundo TD fez uma encenação direto para a câmera do pylon na linha de gol.

.@TeamJuJu‘s ready for his Pylon Cam close up. 😂 📺: #PITvsNYG on ESPN

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/jSG62oMhon pic.twitter.com/K4FXa2XLqv — NFL (@NFL) September 15, 2020

Super Cam

Como é a vida sem Tom Brady? Por enquanto, muito boa para o torcedor do New England Patriots.

Cam Newton estreou bem, fazendo o que ele faz de melhor, saindo do pocket, correndo com a bola a anotando touchdown na vitória sobre o Miami Dolphins.

Se Newton se mantiver saudável, e Bill Belichick com esse tipo de jogador em mãos, o resto da NFL que se cuide.

Elliott ‘alimentado’, mas…

Homer Simpson did Ezekiel Elliott’s FEED ME tattoo before Zeke pic.twitter.com/PPeuUPo2Cs — SB Nation (@SBNation) September 14, 2020

Ezekiel Elliott mostrou sua nova tatuagem escrita “feed me”, ou “me alimente em português em uma forma de chamar o jogo pra ele.

Ele foi “alimentado”, anotou dois touchdowns e teve mais de 100 jardas totais, mas o Dallas Cowboys começou perdendo para o Los Angeles Rams por 20 a 17 no Sunday Night Football.