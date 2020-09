O novo colapso do ‘primo pobre’ Los Angeles Clippers em sua história de 50 anos

São 50 anos de Los Angeles Clippers na NBA. E meio século de fracassos.

A derrota no Jogo 7 para o Denver Nuggets na noite da última terça-feira foi a última a entrar na já recheada lista da franquia (Buffalo Braves de 1970 a 1978, San Diego Clippers de 1978 a 1984), que continua assim com uma marca incrível: nunca chegou a uma final de conferência.

A oportunidade para o “primo pobre” de LA quebrar tal sina na atual temporada, porém, era perfeita. Afinal de contas, abriu 3 a 1 na série contra a equipe do Colorado, mas colapsou nos duelos 5 e 6 mesmo com vantagens maiores do que 15 pontos durante essas partidas, e a história continua jogando contra.

Os Clippers se tornaram o único time na história da NBA com quatro eliminações mesmo abrindo dois jogos de vantagem. O técnico Doc Rivers, por sinal, conheceu sua terceira queda em playoffs após ter 3 a 1 a seu favor (antes com Magic 2003 e Clippers 2015).

Kawhi Leonard e Paul George, que se juntaram para redefinir os Clippers, tiveram uma noite esquecível na “bolha” da Disney: foi a pior noite da dupla pela franquia – juntos, somaram 24 pontos, acertaram apenas 26% dos arremessos e foram batidos por 23 pontos quando estiverem em quadra.

No último quarto do jogo 7, eles combinaram para ZERO cesta convertida em 11 tentativas (5 de Kawhi, 6 de George).

“Nós não alcançamos elas (as expectativas)”, definiu Doc Rivers. “Este é o resultado final. Eu sou o técnico e aceitarei qualquer culpa por isso. Mas nós não alcançamos nossas expectativas, claramente, porque se nós tivéssemos, em minha opinião, ainda estaríamos jogando”.

A eliminação dos Clippers, por sinal, também rendeu muitas reações nas redes sociais.

“Os Clippers amarelaram de novo. Eles amarelaram contra o Houston em 2015 e amarelaram hoje contra o Denver Nuggets”, definiu Magic Johnson, um dos maiores ídolos do “primo rico” – e rival dos Nuggets na final do Oeste – LA Lakers.

“O velho Clippers de sempre. Uma dinastia de segunda rodada”, ironizou o rapper Ice Cube.

“Eles votaram que não queriam não jogar mais (quando aconteceu o boicote)… Mas eu não pensava que eles fariam isso dessa maneira”, disparou CJ McCollum, do Portland Trail Blazers.

Damian Lillard foi direto em Patrick Beverley, armador “falastrão” dos Clippers: “Eu acho que deveria estender esse convite para Cancún já que eu ainda não terminei meus preparativos”.