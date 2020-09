O Pai da Noiva: Netflix vai reunir elenco em especial

A Netflix irá exibir um especial com o elenco de O Pai da Noiva. A reunião acontecerá nos dias atuais e contará uma nova história, que vai ao ar nas páginas da Netflix no YouTube e no Facebook na próxima sexta-feira (25), às 19 horas.

Foram confirmados no especial Steve Martin como George Banks, Diane Keaton como Nina Banks, Kieran Culkin como Matty Banks, Kimberly Williams-Paisley como Annie Banks-MacKenzie, George Newbern como Bryan MacKenzie e Martin Short como Franck Eggelhoffer. Também haverá a participação de convidados especiais que serão mantidos em segredo até a estreia.

A Netflix anunciou o encontro através de um teaser. Confira abaixo.

A roteirista e diretora Nancy Meyers, responsável pelos roteiros dos filmes originais lançados nos cinemas em 1991 e 1995, é a responsável por criar e dirigir essa nova história do especial. O objetivo é arrecadar fundos para o World Central Kitchen, organização que fornece refeições para pessoas que foram atingidas por desastres naturais.

A trama de O Pai da Noiva acompanha a família Banks, quando Annie (Williams-Paisley), aos 21 anos, anuncia que irá se casar. O filme aborda a dificuldade de seu pai George (Martin) em aceitar que ela irá deixar a família para seguir seus próprios rumos. A sequência, Pai da Noiva 2, acompanha a família quando a filha e a esposa (Keaton) de George engravidam na mesma época.