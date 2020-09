O pequeno empresário precisa de assistência virtual? – Parte 1

Dividimos este artigo em duas partes, nesta primeira falaremos sobre a necessidade de ter ajuda online.

Importante: Não estamos falando sobre a assistência virtual no sentido da inteligência artificial, e sim nos serviços prestados por pessoas ou empresas.

Estamos na era da internet, e novas formas de trabalho exigem novas formas de pensar quanto a profissionais.

Como empresário você pode ter sentido esse reflexo nas demandas que chegam até a sua empresa, assim como as pessoas físicas também podem ter sentido a necessidade de atualização quanto a essa forma de trabalhar.

Serviços online

Por conta dessa situação surgiu o termo assistente virtual, que na verdade só diz sobre serviços prestados de forma online, atendendo a expectativa do mercado.

Algumas das áreas atendidas pela assistência virtual são:

Marketing;

Vendas;

Financeiro;

Atendimento;

Relacionamento;

Administrativo;

Secretariado.

Você Pode Gostar Também:

Caso precise de um assistente virtual, é possível solicitar esse tipo de serviço via internet.

As entregas relacionadas às suas necessidades devem ser as mesmas, com seus prazos e conhecimentos.

Assistente virtual

Caso opte por contratar um assistente virtual é possível saber que ele pode possuir habilidades que podem servir, mesmo que em outras demandas pontuais.

Por exemplo, você contrata um serviço de assistência virtual para a sua área de relacionamento com o cliente, mas o seu contratado tem habilidade para negociar, pode lhe auxiliar nessa demanda.

Antes de procurar o profissional, defina o nicho que irá precisar de assistência, no caso de haver muitas situações, analise pelo senso de urgência.

Há algumas demandas de sua empresa que podem ficar sempre à cargo desse tipo de serviço, como:

Gestão de mídias sociais;

Cadastros de produtos;

Apresentação de produtos;

Elaboração e acompanhamento de contratos;

Agendamentos;

Reservas constantes de hotéis e eventos, etc.

Na segunda parte deste artigo falaremos sobre esse forma inovadora de ter a sua demanda atendida.