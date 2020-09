O pequeno empresário precisa de assistência virtual? – Parte 2

Dividimos este artigo em duas partes, nesta segunda e última parte falaremos sobre a assistência remota e o sigilo das informações da sua empresa.

Importante: Não estamos falando sobre a assistência virtual no sentido da inteligência artificial, e sim nos serviços prestados por pessoas ou empresas.

Infraestrutura

Atualmente há empresas especializadas em oferecer esse tipo de serviço.

Sendo as necessidades virtuais tão urgentes quanto às presenciais, precisa investir também na sua infraestrutura.

Importante analisar as questões relacionadas à tecnologia, informação e armazenamento de dados de sua empresa, pois estar atualizado quanto a essa necessidade atual é tão importante para você quanto para o profissional que irá prestar a assistência virtual que precisa.

Sigilo da sua empresa

Seus dados estarão protegidos mediantes termos de confidencialidade, caso contrate uma empresa. Caso esteja negociando com um profissional, pense neste tipo de termo, pois é uma segurança para a sua empresa quanto a essa demanda que está enviando ao profissional.

O trabalho remoto não é mais uma questão de opção, é uma questão de atualização.

Complemento de equipe

Por tratar-se de uma assistência, esse tipo de profissional pode atuar de duas formas distintas:

Tendo a sua própria demanda (fixa ou sazonal), ou ainda, auxiliando a sua equipe.

Algumas tarefas que complementam as atividades dos profissionais que possui na sua empresa podem ser direcionadas para esse tipo de demanda remota.

Seu foco fica no que realmente importa!

Você atende as urgências de sua empresa com as contratações remotas e de acordo com as necessidades do seu negócio, enquanto pode atuar de forma mais estratégica e gerencial.

Analisar a melhor forma de atender as suas demandas é um dos caminhos para seu sucesso!