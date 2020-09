‘O público do SBT vai vibrar mais ainda’, diz Silvio Santos sobre a Libertadores · .

Silvio Santos está animado após o SBT ter comprado os direitos de transmissão da Libertadores até a temporada de 2022. Prova disso é que o dono da emissora enviou uma rara declaração para a imprensa. O “pronunciamento” chegou em um comunicado disparado nesta sexta-feira (11). “O público do SBT vai vibrar mais ainda com os gols que serão feitos na Libertadores”, prometeu o apresentador de 89 anos aos telespectadores.

Apesar de simples, a declaração demonstra a importância do feito, com direito a um posicionamento do principal nome do SBT. O mesmo comunicado traz um depoimento de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

“Estamos muito felizes por termos chegado a um acordo com uma das mais importantes redes de TV aberta do Brasil. A paixão da Libertadores abraçará todo o território brasileiro através do SBT”, falou o executivo.

Téo José é o primeiro contratado da equipe esportiva do SBT, que será reforçada nos próximos dias. O acordo da emissora com a Conmebol inclui os dois jogos de quarta-feira por semana aos quais a Globo tinha direito.

A competição, que ainda está na terceira rodada da fase de grupos, conta com sete equipes brasileiras: Athletico-PR, Santos, Internacional, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e o atual campeão, Flamengo.

A exibição dos confrontos começa na próxima quarta-feira (16), quando o campeonato será retomado depois de uma paralisação de seis meses por conta da pandemia. A emissora fará a transmissão de seus dois primeiros jogos: Universidade Católica x Grêmio e Bolivar x Palmeiras, a definir ainda para quais praças cada um será exibido.

O . antecipou nesta sexta-feira (11) que, além da Libertadores, o SBT abriu negociações para comprar os direitos de transmissão da Fórmula 1, que deixará a Globo ao final da atual temporada.

© 2020 . | Proibida a reprodução